У діаспорі заперечили слова міністра оборони Греції про утиски греків у Криму з боку України
Голова Федерації грецьких товариств України Олександра Проценко-Пічаджи заявила, що слова міністра оборони Греції Паноса Камменоса про репресії грецького населення в Криму з боку уряду України не відповідають дійсності.
Про це повідомляє ТСН.ua.
"Це не відповідає дійсності. Це говорить про те, що новий проросійськи налаштований уряд збирає дані незрозуміло звідки і, звісно, такі є випади, але це не відповідає дійсності. Ні від кого з греків за мою бутність главою ФГС (протягом 20 років) ніякої скарги не надходило, що їх зачіпав український уряд", - розповіла Проценко-Пічаджи.
Вона зазначила, що шість великих грецьких громад, розташованих у Криму, навпаки отримували підтримку від держави, зокрема у вигляді коштів на масові заходи.
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Водночас Проценко-Пічаджи зазначила, що після анексії півострова грецькі громади Криму прийняла до себе Асоціація греків Росії. "Але ми не втратили з ними зв'язок. Грецька наша сім'я не розпалася", - додала вона.
Сьогодні, за даними Федерації, в Криму проживає близько 7 тис. греків.
Як повідомляв УНІАН, Камменос заявив, що грецьке населення Криму "піддалося нападкам фашистського уряду України", а Росія їх захистила.