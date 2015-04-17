У діаспорі заперечили слова міністра оборони Греції про утиски греків у Криму з боку України

18:22, 17 квітня 2015
Політика
1258 0

Голова Федерації грецьких товариств України Олександра Проценко-Пічаджи заявила, що слова міністра оборони Греції Паноса Камменоса про репресії грецького населення в Криму з боку уряду України не відповідають дійсності.

REUTERS

Про це повідомляє ТСН.ua.

"Це не відповідає дійсності. Це говорить про те, що новий проросійськи налаштований уряд збирає дані незрозуміло звідки і, звісно, такі є випади, але це не відповідає дійсності. Ні від кого з греків за мою бутність главою ФГС (протягом 20 років) ніякої скарги не надходило, що їх зачіпав український уряд", - розповіла Проценко-Пічаджи.

Вона зазначила, що шість великих грецьких громад, розташованих у Криму, навпаки отримували підтримку від держави, зокрема у вигляді коштів на масові заходи.

Читайте такожПрем'єр Греції: необхідно всебічно підтримати мінські угоди

Водночас Проценко-Пічаджи зазначила, що після анексії півострова грецькі громади Криму прийняла до себе Асоціація греків Росії. "Але ми не втратили з ними зв'язок. Грецька наша сім'я не розпалася", - додала вона.

Сьогодні, за даними Федерації, в Криму проживає близько 7 тис. греків.

Як повідомляв УНІАН, Камменос заявив, що грецьке населення Криму "піддалося нападкам фашистського уряду України", а Росія їх захистила.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter