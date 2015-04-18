СБУ готується обвинуватити в узурпації влади цілу плеяду чиновників Януковича

Про це заявив начальник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк в ефірі 5 каналу, передає «Українська правда».

За його словами, "наслідки злочину – тяжкі, негативні – почали проступати після того, як були втілені у життя незаконні рішення Конституційного суду".

"Поки що зупинилися на трьох складових – рішеннях суду щодо можливості формування коаліції позафракційними депутатами… Тоді було чітко записано, що коаліція формується депутатськими фракціями. Ще були попередні рішення суду з цього питання. І при цьому суд прийняв заяви нардепів з фракції Партії регіонів. Суд прийняв ще одне рішення і дозволив особі, що обіймала місце президента, зробити більшість Верховної Ради "ручною",- - зазначив Вовк.

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"Друге – фактичне позбавлення функцій Верховного суду і передача повноважень створеним спеціалізованим судам. Третій – повернення до Конституції 1996 року у редакції грудня 2004 року, до повноважень, на які не міг претендувати на виборах президента", - додав він.

При цьому Вовк зазначив, що у цій справі можуть проходити "усі причетні".

"Тут буде президент (Янукович) – "зірка на ялинці", депутати, які оформляли подання (до КСУ), поплічники, які робили листи, подання, вели перемовини з суддями, тиснули на них, звільняли суддів, проводили їх збори і т.і. Тут багато і з – на той час - адміністрації президента, і деякі міністри на той час, і деякі інші посадові особи не дуже низького рангу", - заявив він.

Як відомо, 9 квітня Служба безпеки та Генпрокуратура погодили кримінальне провадження проти Віктора Януковича та його поплічників за узурпацію влади.