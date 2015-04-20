Львів всіляко підтримуватиме реформу патрульно-постової служби МВС – Садовий

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, про це сьогодні під час презентації реформи патрульно-постової служби МВС України заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Львів буде всіляко підтримувати і допомагати у реалізації цього проекту. Ми також будемо досить жорстко моніторити і зробимо все можливе, щоб ця перша ластівка не полетіла не в ту сторону - це залежить від нас усіх. Дай Бог, щоб ми пишалися тими працівниками міліції, які нас з вами будуть захищати», - наголосив Садовий.

Він також зазначив, що в країні дуже багато говорять про реформи і зміни, однак «не завжди є результат».

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«Присутність тут Еки Згуладзе (перший заступник міністра внутрішніх справ України – УНІАН) - це велика надія, тому що вона має успіх, який вона зреалізувала в одній країні і тепер хоче це зробити в Україні, для неї це власна амбіція. Не має бути священних корів - хто порушив закон, має відповідати, і це є дійсно амбіція для людей, які відчувають несправедливість. Коли є біда, куди людина телефонує? Вона дзвонить до міліції, але якщо вона там отримує бетонну стіну - це великий розпач. На сьогоднішній день нам треба показувати правильне функціонування влади стосовно захисту громадян», - додав Садовий.