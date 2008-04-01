Президент США порадив українським дітям контролювати уряд Тимошенко

Президент США Джордж БУШ разом з дружиною Лорою БУШ відвідали спецiалiзовану школу № 57 з поглибленим вивченням англiйської мови в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, у школі американська делегація, вчителі та учні подивилися виставу за участю дітей, присвячену пропаганді здорового способу життя та боротьбі з ВІЛ/СНІДом. Вистава також має на меті навчити молодь толерантно ставитись та співчувати людям, які живуть з ВІЛ/СНІДом.

Як зазначила перед початком вистави доброволець Корпусу миру США в Україні Маргарет МАККЕННА, завдяки використанню ресурсів президентського невідкладного плану добровольці Корпусу миру дають можливість українським громадянам впровадити освітні програми з ВІЛ, розроблені спеціально для молоді та вчителів малих міст і сіл.

Починаючи з 2005 року, добровольці вже впровадили в Україні 71 проект і таким чином допомогли 187 тис. особам та 171 місцевій організації.

У своїй промові перед школярами Дж.БУШ зазначив, що йому «дуже цікаво перебувати в державі, яка пережила важкі часи, а тепер стала міцно на шлях до свободи».

Звертаючись до школярів, він сказав, що майбутнє держави залежить від них.

«Але як це зробити, ваше майбутнє? По-перше, вимагати, щоб ваш уряд не був корумпованим, щоб уряд діяв в інтересах усього населення, а не лише задовольняв примхи однієї маленької частини населення», - сказав він.

За словами Президента США, на це може вплинути кожен особисто.

Він також зауважив, що дітям після школи треба продовжувати навчатися, щоб обрати гідну професію і потім робити свій внесок у розвиток держави.