Тимошенко про Київ, корупцію та свою зарплату

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір брати участь у сесіях Київради по завершенні дострокових виборів у столиці, оголошених Верховною Радою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«На сесії Київради, якщо це будуть знакові питання, я обов`язково буду, тому що столиця – це сьогодні найгірший показник того, як може працювати корупція. І з іншого боку, я хотіла б продемонструвати, що з Києва може початися масштабне очищення від корупції для всієї країни», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, депутатський мандат Київради не завадить їй продовжити роботу на посаді прем`єр-міністра. «Можливо, це ще більше посилить зв`язок у роботі уряду та міської ради Києва», - додала вона.

Прем`єр також повідомила, що в разі потреби на час виборчої кампанії вона може взяти відпустку. «Якщо за законом потрібно буде на цей період узяти відпустку, я в цей період не одержуватиму заробітну плату», - уточнила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомлялося, прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО заявила про намір очолити список кандидатів у депутати Київської міської ради від БЮТ.