Майор Нацгвардії "зливав" бойовикам інформацію про АТО та авіарейси високопосадовців - ГПУ

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, прокуратурою погоджено повідомлення про підозру першому заступнику командира авіаескадрильї Національної гвардії України – начальнику штабу військової частини за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Як зазначили в Генпрокуратурі, слідчими СБУ встановлено, що майор, маючи доступ до інформації про хід антитерористичної операції на сході України, сприяв діяльності терористичної організації «ДНР», передаючи її учасникам інформацію про місця дислокації, маршрути переміщень та пункти призначення окремих підрозділів сил АТО, розташування бойових літальних апаратів, їх тактико-технічні характеристики та комплекти боєприпасів на одному з аеродромів Донецької області, а також маршрути польотів авіарейсів вищих посадових осіб держави.

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Під час обшуку у військовослужбовця вилучено електронні пристрої, за допомогою яких з використанням програмних засобів для шифрованого обміну даними він передавав інформацію співучасникам із терористичної організації.

Слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва стосовно майора обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На теперішній час досудове слідство триває.