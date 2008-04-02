Тимошенко: якщо Росія перегляне Договір про дружбу з Україною, буде тільки краще

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що перегляд Державною думою Федеральних зборів Росії договору про дружбу і співпрацю з Україною посилить взаємодію двох країн.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Я сподіваюсь, що після перегляду цей договір буде концептуально посилено, бо сьогодні Україна хотіла б мати дійсно справжню співпрацю, в якій ми могли б об`єднати зусилля для освоєння світових ринків і в тих галузях і напрямах, в яких ми завжди мали потужну кооперацію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також розраховує, що Державна дума ухвалить позитивне рішення.

«Я не хотіла б, аби співпраця України з НАТО сприймалась як якийсь недружній крок. Україна ніколи не ставила питання, у тому числі і Росії, чому Росія співпрацює з НАТО і разом з НАТО веде доволі потужні програми. Просто так влаштований світ, і кожна країна захищає свою незалежність і кордони так, як вона може захистити», - додала вона.

Як повідомляли російські ЗМІ, сьогодні в Держдумі Росії проходять слухання з питання російсько-українських відносин. Під час дебатів депутати закликали переглянути формат відносин з Україною, зокрема, вийти з Договору про дружбу і співпрацю між РФ і Україною.