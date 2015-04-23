Держдеп США звинуватив Росію в поставках систем ППО на Донбас

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

«Це найбільша кількість російських засобів ППО на сході України з серпня», - цитує видання прес-секретаря зовнішньополітичного відомства США Марі Харф.

За її словами, той факт, що навчання бойовиків стають все більш серйозними і комплексними, «не залишає сумнівів у тому, що Росія бере в них участь». Те, що у навчаннях задіяні російські безпілотні літальні апарати, - безпомилкова ознака присутності Росії, додала вона.

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Також Харф зазначила, що Росія розмістила свої війська вздовж кордону з Україною. «Після того як зберігався відносно стабільний характер присутності вздовж кордону, Росія послала туди додаткові підрозділи», - заявила вона, додавши, що зафіксовано найбільше з жовтня збільшення кількості там російських військ.

Як повідомляв УНІАН, раніше Харф заявила, що Сполучені Штати знають про те, що російські війська і далі діють на сході України.