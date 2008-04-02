Експерт: у Черновецького сталий і дисциплінований електорат

Експерти вважають, що для політиків, які хочуть змінити владу в Києві, вигідніше буде перенести місцеві вибори на осінь.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА.

При цьому він виключив здійснення спроб перенести вибори в Києві з весни на осінь.

“Треба розуміти тим, хто затіяв це все і хоче зміни влади в Києві, що в нинішнього міського голови є абсолютно сталий і дисциплінований електорат. І з цим електоратом дуже важко боротися, з точки зору, щоб за ці два місяці взяти його технологічним якимсь інструментарієм, переманити на свою сторону”, - зазначив В.БАЛА.

За його даними, електорат Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на сьогодні в столиці становить близько 25-27% виборців.

В.БАЛА зауважив, що є хибною думка, що перевибори в Києві сьогодні вигідні Блоку Юлії Тимошенко. За його словами, зараз вони вигідні саме Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, тому що до осені можливе підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, і після цього його авторитет впаде. Водночас за літо демсили зможуть спокійно визначитись з єдиною кандидатурою на посаду мера міста та підняти її рейтинг.

"Якщо тільки вони (вибори) будуть перенесені на осінь, почнеться поступове підняття і тарифів на ЖКХ, і інші проблеми, які прийдуть на осінь, і в нього (ЧЕРНОВЕЦЬКОГО) шансів буде на багато менше утриматися при владі. Тому я думаю, якщо його команда намагається залишитись при владі, то вони мають проводити вибори навесні. Всім іншим політичним силам абсолютно вигідно вибори перенести на осінь, і таким чином вони зможуть забезпечити і зберегти в т.ч. своє політичне обличчя, і, можливо, вийти на якусь спільну кандидатуру”, - сказав В.БАЛА.

На його думку, у випадку проведення виборів в столиці навесні, єдиний спосіб для демократичних сил отримати більші відсотки, - забезпечити високу явку виборців.

“Єдине, на нашу думку, на чому вони могли б зробити і десь гарантувати собі пристойні результати – це у випадку серйозного підвищення явки киян. Тому що тільки за умови невеликої явки, в районі 60%, у ЧЕРНОВЕЦЬКОГО є серйозні шанси зберегти за собою крісло міського голови. Як тільки додається явка киян, починаючи від 5 і більше відсотків, шанси з такою ж пропорцією навпаки вже зменшуються у ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Їм варто сьогодні попрацювати над проблемою явки киян”, - зазначив В.БАЛА.

У свою чергу, заступник директора АМС Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ висловив упевненість, що міська влада докладе усіх зусиль, щоб вибори мера і Київради не переносились, а відбулись у День Києва. Він переконаний, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ спробує зробити все, щоб молодь і та частина середнього класу в Києві, яка не голосуватиме за нього, максимально відволіклись на святкові заходи, виїжджали з міста та мінімально брали участь у виборах Київського міського голови. На його думку, на виборчих дільницях будуть створені несприятливі умови для голосування, щоб максимально унеможливити нормальний процес волевиявлення людей, які не готові стояти годинами в черзі, аби проголосувати. Водночас будуть створені максимальні умови “і з допомогою автобусів, і спеціальних людей, і релігійних організацій, на які має вплив ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ”, щоб привезти свій електорат і забезпечити його максимальну явку на вибори.

На переконання О.ГОЛОБУЦЬКОГО, на цих міських виборах електорат у Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО зможе відібрати лише кандидат від Комуністичної партії, а не Партії регіонів, як вважають деякі експерти.

“За всіма попередніми соціологічними даними видно, що тільки КПУ може претендувати на захоплення частини електорату ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Зараз ходять легенди у пресі, що ніби-то Партія регіонів може забрати частину електорату у ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, але це абсолютно не відповідає дійсності. За усіма розкладами за Партію регіонів голосує зовсім інший електорат - ті люди, як мають середню і вищу освіту, мають певний соціальний статус, але не є прихильниками “помаранчевих”. Електорат ЧЕРНОВЕЦЬКОГО дуже специфічний і дійсно пересікається тільки з комуністами і частково десь з соціалістами. В першу чергу, це люди без вищої освіти, низького соціального рівня і т.д. Зрозуміло, що ці люди не голосують в Києві за Партію регіонів”, - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.