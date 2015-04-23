Черговий російський "гумконвой" привіз на Донбас книги та шини для вантажівок

Черговий, 25-й, російський "конвой", який сьогодні вторгся на територію України через неконтрольовану ділянку державного кордону, містить неідентифіковану літературу та шини для вантажних автомобілів.

Про це на брифінгу повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Олег Слободян.

Він розповів, що сьогодні зранку російська сторона в односторонньому порядку оформила свій "гумконвой".

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У період з 7:20 до 8:35 через російські пункти пропуску Донецьк та Матвєєв Курган прослідувало 2 колони вантажівок із 122 машин. Українська міжвідомча група у цих пунктах здійснювала лише візуальний огляд автомашин.

Проте співробітники групи не помітили вантажів військового характеру чи зброї: "водночас, частина вантажу носила не гуманітарний характер. Це 3 авто з літературою невстановленого змісту, 3 - з автозапчастинами, та один - із гумою для транспортних засобів великих розмірів".