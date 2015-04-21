Росія 23 квітня планує знову направити в Україну контрабандний конвой для підтримки бойовиків - МЗС
МЗС України вимагає припинити порушення суверенітету України під приводом постачанння так званої "гуманітарної допомоги".
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.
"Попри неодноразові заклики України Росія продовжує порушувати державний кордон України, направляючи до Луганської і Донецької областей матеріально-технічну допомогу незаконним збройним формуванням за допомогою контрабандних конвоїв", - наголосив Перебийніс.
За його словами, "чергова така контрабанда без згоди української сторони у порушення законодавства України і норм міжнародного права була переміщена з території Росії 16 квітня".
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Перебийніс заявив, що МЗС здійснило у зв'язку з цим дипломатичний демарш з вимогою до російської сторони припинити порушення суверенітету України під приводом постачанння так званої "гуманітарної допомоги".
"Також у зв'язку з російською нотою про намір здійснити чергову доставку такого вантажу 23 квітня ми вкотре зажадали від Росії припинити незаконні переміщення вантажів на територію нашої держави", - заявив Перебийніс.