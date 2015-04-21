Росія 23 квітня планує знову направити в Україну контрабандний конвой для підтримки бойовиків - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

"Попри неодноразові заклики України Росія продовжує порушувати державний кордон України, направляючи до Луганської і Донецької областей матеріально-технічну допомогу незаконним збройним формуванням за допомогою контрабандних конвоїв", - наголосив Перебийніс.

За його словами, "чергова така контрабанда без згоди української сторони у порушення законодавства України і норм міжнародного права була переміщена з території Росії 16 квітня".

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Перебийніс заявив, що МЗС здійснило у зв'язку з цим дипломатичний демарш з вимогою до російської сторони припинити порушення суверенітету України під приводом постачанння так званої "гуманітарної допомоги".

"Також у зв'язку з російською нотою про намір здійснити чергову доставку такого вантажу 23 квітня ми вкотре зажадали від Росії припинити незаконні переміщення вантажів на територію нашої держави", - заявив Перебийніс.