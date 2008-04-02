Позиція Німеччини щодо приєднання Києва і Тбілісі до ПДЧ непохитна
"Нічого страшного, якщо Україна почекає..."
Канцлер Німеччини Анґела Меркель вважає, що поспішні рішення відносно України та Грузії можуть завдати шкоди всім учасникам переговорів. Вона заявила про це напередодні відкриття саміту Північноатлантичного альянсу в Бухаресті.
Анґела Меркель дала зрозуміти, що двері в НАТО залишаються для України відкритими. Проте Україна повинна спочатку дійти внутрішньополітичного консенсусу, тобто, більшість населення повинна висловитися за вступ до НАТО. Спікер фракції вільних демократів у Бундестазі Маркус Ленінґ вважає, що нічого не трапиться, якщо Україна ще рік - другий почекає: «Ми говоримо не про членство, а про підготовку до цього - до так званого плану набуття членства в НАТО. Я був би за те, щоб цей план було відстрочено на два-три роки». На стрімкому рішенні наполягають США, які хотіли б уже зараз відкрити двері альянсу для Києва. Ця ситуація цілком може стати для НАТО лакмусовим папірцем внутрішньої згоди, оскільки в Європі цю позицію розділяють не всі. «У випадку з Україною, американці формують перспективи з певними позитивними сигналами, тоді як Європа демонструє обережність і скепсис»,- сказав німецький експерт з НАТО Свен Зінґхофен.