Яценюк летить до Москви

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК 2-3 квітня відвідає з офіційним візитом Російську Федерацію.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу Верховної Ради України, програмою візиту заплановані зустрічі спікера українського парламенту з головою Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації Сергієм МИРОНОВИМ та з головою Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації Борисом ГРИЗЛОВИМ.

А.ЯЦЕНЮК візьме участь у роботі тридцятого пленарного засідання Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць СНД.

Заплановані зустрічі голови Верховної Ради України з головою Палати Представників Національних Зборів Республіки Білорусь Вадимом ПОПОВИМ, з головою Парламенту Республіки Молдова Маріаном ЛУПУ, з головою Міллі Меджлісу Азербайджанської Республіки АСАДОВИМ Октай Сабір огли, з головою Парламентської Асамблеї Ради Європи Луісом Марія де ПУЧ, з головою ПА ОБСЄ Йораном ЛЕННМАРКЕРОМ.