Три варіанти розвитку подій на саміті у Бухаресті

Заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій ЧАЛИЙ вважає, що негативної для України відповіді щодо приєднання до ПДЧ на Бухарестському саміті не буде.

В інтерв’ю виданню „Газета по-українськи” він висловив думку, що можливі три варіанти розвитку подій. Перший — Україна приєднається до ПДЧ під час саміту. Другий — принципове рішення щодо цього ухвалять, але саме приєднання станеться цього року пізніше. Третій — рішення перенесуть на наступний саміт НАТО.

Експерт зауважив, що приєднання до цього плану в жодному разі не є гарантією вступу до НАТО. „Та водночас після інтенсифікованого діалогу формат ПДЧ еквівалентний кандидатству на вступ. Цей етап проходять країни, що прагнуть стати членами НАТО в майбутньому”, - сказав В.ЧАЛИЙ.

За його словами, до вступу в Альянс Україна сьогодні не готова. Хоча в деяких військових аспектах підготовлена більше, ніж країни-кандидати або навіть члени НАТО. „Але що стосується рівня корупції, верховенства права, соціальної та економічної сфер — тут ми до стандартів НАТО поки що не дотягуємо. І багато в кого підвищувати ці стандарти бажання немає. Простіше ж дерибанити землю або наживатися на бюджетних коштах”, - сказав він.

В.ЧАЛИЙ також розповів, що не має значення, скільки країна виконуватиме ПДЧ — місяць чи рік. Важливо, що так країна підкреслює незворотність євроатлантичного курсу країни, її зовнішньополітичні пріоритети. „До того ж ПДЧ дисциплінує владу у виконанні нею зобов’язань перед суспільством”, - наголосив експерт.