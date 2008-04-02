Три варіанти розвитку подій на саміті у Бухаресті

09:46, 02 квітня 2008
Політика
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Чалий вважає, що Україна до вступу не готова

Валерій Чалий
Заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій ЧАЛИЙ вважає, що негативної для України відповіді щодо приєднання до ПДЧ на Бухарестському саміті не буде.

В інтерв’ю виданню „Газета по-українськи” він висловив думку, що можливі три варіанти розвитку подій. Перший — Україна приєднається до ПДЧ під час саміту. Другий — принципове рішення щодо цього ухвалять, але саме приєднання станеться цього року пізніше. Третій — рішення перенесуть на наступний саміт НАТО.

Експерт зауважив, що приєднання до цього плану в жодному разі не є гарантією вступу до НАТО. „Та водночас після інтенсифікованого діалогу формат ПДЧ еквівалентний кандидатству на вступ. Цей етап проходять країни, що прагнуть стати членами НАТО в майбутньому”, - сказав В.ЧАЛИЙ.

За його словами, до вступу в Альянс Україна сьогодні не готова. Хоча в деяких військових аспектах підготовлена більше, ніж країни-кандидати або навіть члени НАТО. „Але що стосується рівня корупції, верховенства права, соціальної та економічної сфер — тут ми до стандартів НАТО поки що не дотягуємо. І багато в кого підвищувати ці стандарти бажання немає. Простіше ж дерибанити землю або наживатися на бюджетних коштах”, - сказав він.

В.ЧАЛИЙ також розповів, що не має значення, скільки країна виконуватиме ПДЧ — місяць чи рік. Важливо, що так країна підкреслює незворотність євроатлантичного курсу країни, її зовнішньополітичні пріоритети. „До того ж ПДЧ дисциплінує владу у виконанні нею зобов’язань перед суспільством”, - наголосив експерт.

 

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