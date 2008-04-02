Колега Огризка піде у відставку через SMSки стриптизерці

Міністр закордонних справ Фінляндії Ілка Канерва піде з свого поста після того, як газети опублікували непристойні смс-повідомлення, які він надсилав стриптизерці.

Канерва надіслав близько 200 смс-повідомлень 29-річної Йоханні Тукіайнен, яка виступала з еротичним танцем на святкуванні його 60-ліття.

Канерва визнав пізніше, що повідомлення мали не зовсім пристойний характер, але до понеділка наполягав, що не зробив нічого негожого, висловлюючи готовність продовжити роботу міністра.

У своїх смс-повідомленнях Канерва питав танцівницю, яка знімалася голою для ряду журналів і є зіркою еротичного кабаре "Скандінавські лялечки": "Чи не хочеш ти зробити це в якому-небудь екзотичному місці? Де б це могло бути?".

"А що коли я торкнуся до тебе руками під час танцю в нічному клубі?", - писав міністр тією ж ночі.

Це вже не вперше, коли Канерва потрапляє в неприємну історію. У 2005 році, коли Канерва був віце-спікером парламенту, він закидав смс-повідомленнями двох моделей.

Консервативна Національна коаліційна партія, кістяк правоцентристського уряду Фінляндії, повідомила, що назве ім`я наступника Канерви у вівторок.

"Це дуже важке рішення для лідера партії. Ілка - мій друг, і він прекрасно виконував роботу міністра закордонних справ", - сказав глава партії Юркі Катайнен.

Представник уряду повідомила, що рішення про заміну міністра було ухвалене партією, а пізніше його схвалить президент.

Дело з посиланням на Reuters