Оточення Ющенка готується до того, що Тимошенко йтиме в Президенти
Вибори в Києві - індикатор?
|Михайло ПОЛЯНЧИЧ
Таку думку висловив депутат фракції "Наша Україна – Народна самооборона", член президії партії “Єдиний центр” Михайло ПОЛЯНЧИЧ в інтерв’ю сайту “Гарт”.
“Те, що БЮТ готується самостійно іти на президентські вибори, уже всім давно відомо”, - сказав М.ПОЛЯНЧИЧ, додавши, що це вже стало очевидним.
«За тими популістськими діями і вчинками економічного характеру, які мають місце сьогодні, можна судити, що йде підготовка до президентських виборів», – зазначив М.ПОЛЯНЧИЧ.
При цьому він додав, що оточення Президента готується до такого кроку з боку Юлії ТИМОШЕНКО.
За словами М.ПОЛЯНЧИЧА, офіційного юридичного документу, який би засвідчував обіцянку БЮТ у разі створення демократичної коаліції не висувати власного кандидата у Президенти, немає.
«Проте, вести перемовини варто до кінця - на те вона і політика», - переконаний він.
Разом з тим, результат таких переговорів М.ПОЛЯНЧИЧ ставить під великий сумнів.
«Вибори у Києві - ось індикатор того, можна домовитись чи ні», - підсумував депутат.