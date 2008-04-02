Оточення Ющенка готується до того, що Тимошенко йтиме в Президенти

Популістські дії уряду вказують на те, що БЮТ готується до президентських виборів.

Таку думку висловив депутат фракції "Наша Україна – Народна самооборона", член президії партії “Єдиний центр” Михайло ПОЛЯНЧИЧ в інтерв’ю сайту “Гарт”.

“Те, що БЮТ готується самостійно іти на президентські вибори, уже всім давно відомо”, - сказав М.ПОЛЯНЧИЧ, додавши, що це вже стало очевидним.

«За тими популістськими діями і вчинками економічного характеру, які мають місце сьогодні, можна судити, що йде підготовка до президентських виборів», – зазначив М.ПОЛЯНЧИЧ.

При цьому він додав, що оточення Президента готується до такого кроку з боку Юлії ТИМОШЕНКО.

За словами М.ПОЛЯНЧИЧА, офіційного юридичного документу, який би засвідчував обіцянку БЮТ у разі створення демократичної коаліції не висувати власного кандидата у Президенти, немає.

«Проте, вести перемовини варто до кінця - на те вона і політика», - переконаний він.

Разом з тим, результат таких переговорів М.ПОЛЯНЧИЧ ставить під великий сумнів.

«Вибори у Києві - ось індикатор того, можна домовитись чи ні», - підсумував депутат.