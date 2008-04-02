Тимошенко сьогодні визначиться з пріоритетами щодо Росії

Уряд сьогодні на засіданні має намір затвердити пріоритетні напрями співпраці з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні уряду.

«Під час візиту до Росії ми домовилися, що по кожному напряму, по кожній галузі нашої співпраці ми визначимо по одному істотному пріоритету, який може дати відчутний результат, як для Російської Федерації, так і для України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр нагадала, що 18 квітня відбудеться візит в Україну російської урядової делегації на чолі з прем`єр-міністром Віктором ЗУБКОВИМ, у ході якого відбудеться чергове засідання комісії з економічного співробітництва в рамках Міждержавної комісії Ющенко-Путін.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО провела зустріч віч-на-віч зі своїм російським колегою Віктором ЗУБКОВИМ.

За словами В.ЗУБКОВА, в ході зустрічі сторони обмінялися думками з ряду ключових моментів українсько-російських відносин. Серед ключових галузей співрозмовники виділили енергетику, зокрема атомну, авіакосмічну промисловість, науково-технічне співробітництво.

Крім того, він нагадав, що товарооборот між країнами торік перевищив 30 млрд. доларів.