Буш почав саміт НАТО з прохання про Україну і Грузію

Президент США Джордж Буш, виступаючи на відкритті саміту НАТО в Бухаресті, закликав країни - члени альянсу почати підготовчі процедури для вступу до його складу України і Грузії, повідомляє Associated Press.

"Позиція моєї країни зрозуміла - учасники Північноатлантичного альянсу повинні надати Україні План дій по членству в НАТО", - заявив президент США.

Як уточнює агентство Reuters, в своїй вступній промові Буш заявив і про необхідність введення додаткового контингенту на територію Афганістану для остаточної перемоги над бойовиками "Аль-Каїди" і рухом "Талібан". Кажучи про збільшення чисельності військ НАТО на території цієї країни, Буш наголосив, що альянс "повинен закінчити цю битву".

Саміт країн-членів НАТО пройде в Бухаресті 2-4 квітня 2008 року.

Лента.ру