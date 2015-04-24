МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з висунутим Савченко обвинуваченням

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з обвинуваченням, пред’явленим сьогодні російською стороною громадянці України Надії Савченко, яку у червні 2014 року було захоплено в полон на території Луганської області представниками незаконних збройних формувань.

Як сказано у переданій агентству УНІАН заяві МЗС, незважаючи на неодноразові звернення української сторони щодо насильного вивезення Савченко на територію РФ, сьогодні Слідчий комітет Росії висунув їй додаткове обвинувачення у незаконному перетині кордону РФ.

Читайте такожСавченко не збирається відмовлятися від своїх адвокатів

Такі дії свідчать про намагання російської сторони за будь-яку ціну обґрунтувати утримання громадянки України під вартою та її кримінальне переслідування на території РФ. Причому ігноруються всі надані захистом Савченко докази про її непричетність до інкримінованих дій.

Російська Федерація продовжує нехтувати універсальними нормами міжнародного гуманітарного права та не бере до уваги численні звернення світової спільноти з вимогою звільнити Савченко. Зухвало ігнорується статус Савченко як народного депутата України та члена Парламентської асамблеї Ради Європи, що користується європейським парламентським імунітетом. Наявність цього імунітету підтверджено Комітетом ПАРЄ з питань правил, процедури, імунітетів та інституційних справ, згідно з висновком якого такий імунітет поширюється і на будь-які провадження, що були порушені проти члена ПАРЄ до набуття ним парламентського мандата, та дії, вчинені до початку його повноважень в асамблеї.

Міністерство закордонних справ України вкотре закликає російську сторону врахувати гуманітарний аспект подальшого перебування Савченко під вартою і вимагає безумовного виконання взятих на себе РФ міжнародних зобов’язань, у тому числі Мінських домовленостей, негайного звільнення утримуваної громадянки України та її повернення на Батьківщину.

Раніше УНІАН повідомляв, що СК РФ висунула Савченко обвинувачення в остаточній редакції.