Солженіцин засудив українську владу за «спекуляції навколо голоду 30-х років»

Російський письменник, лауреат Нобелівської премії Олександр Солженіцин засудив українське трактування "голоду 30-х років".

Письменник вважає, що спекуляції навколо «Голодомору» направлені на те, щоб посварити рідні народи Росії і України, передає Эхо Москвы.

Олександр Солженіцин ромірковує про історичну брехню. Згадуючи брехню більшовиків, спотворення історії впродовж всього радянського періоду, письменник приходить до висновку, що нинішня українська влада не далеко пішла від комуністичного Агітпропа. Вона, на думку Солженіцина, перекручує страшний голод 30-х років, називаючи його геноцидом українського народу. Цитата по газеті Известия: «...провокаторский викрик про "геноцид" поччав зароджуватися десятиліттям по тому - спершу потаєно, в затхлих думках шовіністів, злобно налаштованих проти "москалів", - а ось тепер вознісся і в державні кола нинішньої України.». Далі в своїй статті Солженіцин приходить до висновку, що розмови про «Геноцид» українського народу ведуться спеціально для Заходу, який, – переконаний письменник – ніколи не розбирався в тонкощах російської історії.

До речі, сьогодні Держдума розглядає проект заяви в пам`ять жертв голоду 30-х років на території СРСР. У документі наголошується, що немає «ніяких історичних свідоцтв, що голод організовувався за етнічною ознакою».