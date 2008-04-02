Литвин висуває ультиматум Тимошенко

Фракція Блоку Литвина не голосуватиме за програму уряду «Український прорив: для людей, а не політиків», якщо не будуть враховані пропозиції, направлені блоком Кабінету міністрів України.

Як повідомляється на сайті Блоку Литвина, про це заявив народний депутат України Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ.

За його словами, запропонована урядом програма - «це декларація намірів, причому не на один рік».

При цьому О.ЗАРУБІНСЬКИЙ зазначив, що в цій програмі «фактично, лише 8 індикативних показників».

Як повідомляв УНІАН, 18 січня О.ЗАРУБІНСЬКИЙ вже заявляв, що фракція Блоку Литвина готова підтримати програму дій уряду, якщо до неї будуть включені пропозиції від Блоку Литвина.

За його словами, фракція направила Кабміну свої пропозиції на шести сторінках.

Зокрема, О.ЗАРУБІНСЬКИЙ зазначив, що фракція Блоку Литвина наполягає, щоб у програму було включено положення про доведення частки оплати праці до 30% собівартості продукції. Крім того, за словами народного депутата, фракція пропонує провести ревізію всіх сільськогосподарських земель і виявити незаконні акти купівлі-продажу відповідних земель. Також Блок Литвина пропонує створити до 1 липня 2008 року фонд підтримки села для розвитку соціальної інфраструктури.

Крім того, О.ЗАРУБІНСЬКИЙ зазначив, що фракція Блоку Литвина наполягає на поверненні мажоритарної системи виборів як до парламенту, так і до місцевих рад, скороченні складу Кабінету міністрів, дворазовому скороченні держапарату управлінь в Україні і скасуванні політичного статусу міністрів.