Вибори в Києві - репетиція наступних виборів Президента?

Вибори міського голови Києва і Київради стануть репетицією наступних виборів Президента.

Таку думку висловив політолог Володимир ФЕСЕНКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, він зауважив, що після Майдану 2004 року всі політичні сили зрозуміли ключове значення столиці, оскільки у разі оскарження виборів у суді Київ стає вирішальним у визначені переможців.

За словами політичного експерта, Київ є важливим джерелом фінансових, інформаційних та ресурсів впливу, і маючи його (джерело – УНІАН), політична сила відразу отримує переваги порівняно з конкурентами.

Крім того, на думку В.ФЕСЕНКА, Київ є ефективним майданчиком для демонстрації соціально-економічних успіхів та розповсюдження обіцянок закріпити їх на всю країну.

На думку експерта, столиця є стартовим майданчиком для президентських виборів, і в цьому контексті в першу чергу згадується прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка має найвищий рейтинг. Він також вважає маловірогідним, що Ю.ТИМОШЕНКО братиме участь у виборах мера поки вона обіймає посаду прем’єра, про що зазначали деякі експерти.

В.ФЕСЕНКО зауважив, що для БЮТ боротьба за владу в Києві є дуже принциповою, і тому Ю.ТИМОШЕНКО очолить список (депутатів Київради від блоку), щоб потягнути його за своїм ім’ям. Він відзначив, що за даними різних соцопитувань, сьогодні рейтинг БЮТ становить 30%, чого замало для отримання більшості у Київраді, тому цей блок використовуватиме всі наявні ресурси, щоб отримати щонайменше 50% мандатів. Крім того, БЮТ не має «прохідної» кандидатури на посаду мера, підкреслив політолог.

«Від того, чи вдасться Ю.ТИМОШЕНКО завоювати владу в Києві, залежатиме, чи вдасться завоювати владу в країні. Це репетиція», - наголосив В.ФЕСЕНКО.

Водночас він не виключає, що рішення про проведення дострокових виборів у Києві може бути оскаржене політичними силами, які або не мають шансів потрапити у київську владу, або тими політичними силами, яким не вигідно посилення позицій Юлії ТИМОШЕНКО, наприклад Партії регіонів.

В.ФЕСЕНКО також зауважив, що на відміну від позачергових місцевих виборів, які проходять практично непомітно і з низькою активністю виборців, вибори влади Києва перетворяться на політичне шоу загальнонаціонального масштабу.

Він також прогнозує, що на виборах до Київради буде представлено багато іменних блоків, наприклад: Блок Омельченка, Блок Черновецького, Блок Кличка, Блок Катеринчука та інші.