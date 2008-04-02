Янукович підтягує в Київ допомогу з Росії

Партія регіонів планує у четвер, 3 квітня, провести мітинг на Майдані Незалежності проти вступу України в НАТО.

Про це йдеться в анонсі прес-служби Київської міської організації Партії регіонів.

Зокрема, прес-служба "запрошує всіх бажаючих журналістів 3 квітня, під час бухарестського саміту НАТО, взяти участь у мітингу та підтримати позицію більшості українців – проти вступу в НАТО".

Згідно із повідомленням, під час мітингу, що розпочнеться о 17 годині, планується "концертна програма ведучих музичних колективів".

На мітингу виступлять лідер Партії регіонів Віктор Янукович, голова Київського відділення Партії регіонів Василь Горбаль, депутат Київради Сергій Зімін.

У концерті братимуть участь "Брати Карамазови" та російська група "Агата Крісті".

Крім того, прес-служба Партії регіонів повідомляє, що антинатовські мітинги також відбудуться у Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Луганську, Одесі, Запоріжжі й Севастополі.

На акції протесту вийдуть 250 тисяч людей. Учасники мітингів в різних містах зможуть спілкуватися між собою за допомогою телемостів, зазначає прес-служба.

Українська правда