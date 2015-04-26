Туск вважає можливим безвізовий режим для українців

Про це Туск заявив в в інтерв’ю Першому каналу Українського суспільного телебачення.

"Я не маю сумнівів у добрій волі 28 країн-членів і усього ЄС щодо безвізового режиму. Це факт. Але тут йдеться не лише про політику, прагнення, але й про процедури, стандарти. І саме тому ми повинні ще чекати. Деякі моменти є суто технічними, зокрема, щодо оцінки з боку Єврокомісії. І тому я не хочу спекулювати щодо будь-яких дат. На самміті у Ризі – це є моє прагнення – ми підтвердимо наші спільні наміри запровадити безвізовий режим якнайскоріше, як це можливо. Але тут найважливіше виконання вашого власного домашнього завдання", - зазначив Туск.

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За його словами, перші зроблені в Україні кроки є доволі ефективними, зокрема, щодо початку видачі біометричних паспортів, що є складним технічним елементом.

"Але, як я добре знаю, необхідний більший прогрес, зокрема у реформуванні прокуратури, судової системи, правоохоронних органів. Ми обговоримо у понеділок, чого ми ще потребуємо", - підкреслив Туск.

Стосовно зростаючої загрози для ЄС від нелегальної міграції у Середземномор’ї, війну на Донбасі, Туск наголосив, що ці проблеми ускладнюють шлях до безвізового режиму для України.

"Але ми дійсно маємо деякі приклади, зокрема щодо Молдови, яка має сьогодні безвізовий режим. І вони також мають внутрішні проблеми, конфлікт всередині своїх кордонів навколо Придністров’я. Це означає, що, звичайно, агресія і конфлікт на Донбасі створюють труднощі у процесі до безвізового режиму, але цього можна досягти, незважаючи на ці проблеми", - цитує Туска Європейська правда.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський заявляв, що Україна не отримає безвізовий режим з ЄС на травневому саміті в Ризі. Згодом він уточнив, що рішення ЄС про введення безвізового режиму з Україною залежатиме від висновків експертної комісії.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що країни Євросоюзу сумніваються щодо запровадження безвізового режиму з Україною через події на Донбасі, зокрема, через відсутність контролю над кордоном.

Діалог між ЄС та Україною щодо візової лібералізації був розпочатий 29 жовтня 2008 року, а План дій з візової лібералізації було представлено Україні 22 листопада 2010 року.

2013 року Україна завершила так звану першу фазу імплементації Плану дій з лібералізації візового режиму і з вересня 2014 року імплементує другу фазу - виконує ті законодавчі акти та рішення, які були ухвалені.

Президент Петро Порошенко заявляв, що Україна очікує на рішення про безвізовий режим з Європейським Союзом на саміті «Східного партнерства» у травні в Ризі.

Раніше в МЗС визнали, що Україна не виконає План дій з візової лібералізації до саміту в Ризі. У відомстві заявили, що безвізовий режим повинен запрацювати з початку наступного року.