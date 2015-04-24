Порошенко і Туск обговорили питання підготовки до саміту Україна-ЄС

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, президент України та Президент Європейської Ради обговорили останні деталі підготовки до саміту Україна-ЄС, що відбудеться в Києві в понеділок, 27 квітня.

Туск заявив про готовність і надалі докладати зусиль для консолідації позиції Європейського Союзу у солідарності з Україною.

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Порошенко висловив сподівання, що з боку Європейського Союзу під час саміту надійдуть сильні сигнали на підтримку України та її європейської інтеграції.

Президент України також наголосив на важливості поглиблення відносин між Україною та ЄС в сфері безпеки і оборони. Співрозмовники домовились продовжувати координацію на міжнародній арені стосовно можливості розміщення місії під егідою ЄС для сприяння мирному врегулюванню ситуації на Донбасі.