Герман думає, що Тимошенко вигідно гримнути дверима і піти

Блок Юлії Тимошенко розглядає роботу в уряді як трамплін для перемоги прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на президентських виборах, а не виконання передвиборчих обіцянок.

Так думку в інтерв’ю сайту “Гарт”висловила народний депутат України від фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН, коментуючи заяву члена політбюро ВО «Батьківщина» Геннадія ЗАДИРКА щодо наміру БЮТ брати участь у президентських виборах.

«Мені здається, що вони (БЮТ) взагалі не тим займаються. Вони при владі, мають уряд, їх основні задачі на сьогодні – зниження цін, подолання інфляції, а не передвиборча кампанія», – сказала Г.ГЕРМАН.

На її думку, сьогоднішні заяви представників БЮТ часто є суперечливими і лише дестабілізують суспільство.

«Замість того, щоб виконувати те, до чого їх уповноважив і обрав народ, вони займаються якимись війнами, дотерміновими виборами. Стає взагалі не зрозуміло, для чого ці люди прийшли до влади», – зазначила Г.ГЕРМАН.

На її переконання, «якщо БЮТ не планував займатися державним управлінням, а розглядав уряд як черговий кар’єрний щабель для своєї лідерки, то було необхідно так чесно і зізнатися перед народом».

Г.ГЕРМАН також вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО знехтувала довірою своїх виборців і цинічно використала її задля задоволення своїх власних амбіцій.

За її словами, «якщо Ю.ТИМОШЕНКО все-таки знову спровокує дострокові парламентські вибори або буде балотуватися у Президенти, народ дасть їй відповідну оцінку».

«Хизуватися тим, що вона вже майже Президент – дуже і дуже завчасно», – зауважила Г.ГЕРМАН.

На її думку, вже стало зрозуміло, що Ю.ТИМОШЕНКО готується до президентських виборів.

«Вона біжить попереду Президента у всьому. Замість того, щоб виконувати його доручення, Ю.ТИМОШЕНКО перехоплює ініціативу і підставляє його», - сказала депутат.

Крім того, Г.ГЕРМАН прогнозує, що Ю.ТИМОШЕНКО може найближчим часом спровокувати ситуацію, щоб її знову усунули з посади глави уряду. Депутат пов’язує ймовірний варіант такого сценарію із втратою довіри та падінням рейтингу БЮТ, які уже відчувають його лідери.

«Ю.ТИМОШЕНКО зараз вигідно гримнути дверима і піти, перебуваючи «на хвилі», а невтішні результати діяльності її уряду залишити іншим. І я не заздрю тим, хто прийде після неї», – додала вона.