Тимошенко вітає громадськість з важливим кроком у боротьбі з корупцією

Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову про заходи щодо удосконалення управління об’єктами державної власності. Про це повідомляє урядовий портал.

Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко вітає громадськість з рішенням, яке забезпечить прозорість у роботі органів влади та стане реальним механізмом у боротьбі з корупцією.

“Тільки що, після напружених дискусій на засіданні Уряду було прийняте рішення щодо впровадження некорупційності та прозорості в роботі самих міністрів”, - заявила Юлія Тимошенко.

За словами прем’єр-міністра “з сьогоднішнього дня все майно та земля, які належать міністерствам, можуть реалізовуватися та передаватися в оренду винятково на аукціонах і тільки після колективного рішення Уряду”.

“Це дозволить не допустити більше такої масштабної корупції, яка панувала в міністерствах у попередні роки щодо розбазарювання державних ресурсів. Окрім того, це принесе в бюджет вагомі додаткові надходження. Боротьба з корупцією силами уряду відбувається щодня”, - зазначила Юлія Тимошенко.