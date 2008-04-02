Яценюк розказав у Москві, що має бути ключовим

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК упевнений у незмінності українсько-російських відносин після можливого приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це він сказав в інтерв`ю журналістам у Москві після зустрічі з головою Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації Сергієм МИРОНОВИМ. Під час зустрічі було обговорено широке коло питань двосторонніх українсько-російських відносин, зокрема їх міжпарламентської складової.

Голова Верховної Ради висловив упевненість у незмінності двосторонніх відносин після можливого приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО. «Інтенсифікація діалогу України з НАТО жодним чином не повинна відбитися на українсько-російських відносинах. Я думаю, що українсько-російські відносини мають бути такими ж, а то й кращими, ніж у Росії з Німеччиною, Росії з Італією, Росії з США. Ці країни, до речі, є членами НАТО», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Голова українського парламенту вважає за необхідне припинити «зайву політизацію» цього питання і продовжувати двосторонній діалог, який було розпочато на рівні міністрів закордонних справ України і Росії.

Він також нагадав, що Верховна Рада України ухвалила Постанову «Про питання вступу України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО), відповідно до якої рішення щодо міжнародного договору про вступ України до НАТО приймається лише за наслідками всеукраїнського референдуму.

На думку голови ВР, перспектива вступу України до Альянсу – «десятирічна», а «перспектива приєднання до ПДЧ дуже реальна і об`єктивна».

Крім того, спікер українського парламенту зазначив, що інтенсивний діалог на рівні Президентів і виконавчої влади наших держав повинен супроводжуватися інтенсифікацією діалогу на законодавчому рівні.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, що наразі є «багато невирішених питань у частині законодавчого забезпечення двосторонніх відносин». У Верховній Раді України, сказав він, знаходяться близько 30 документів, які регламентують українсько-російські відносини і підлягають ратифікації. «Думаю, що це повинно бути ключовим у нашому порядку денному», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Другим ключовим питанням розвитку двосторонніх відносин голова Верховної Ради назвав інтенсифікацію міжрегіонального співробітництва, зазначивши, що «близько 80 відсотків торгівлі припадає саме на регіони». А.ЯЦЕНЮК висловився за відновлення роботи Ради регіонів, що, за його словами, стане «гарним імпульсом для наших двосторонніх економічних відносин».

Голова Верховної Ради України також висловив переконання у відсутності підстав для перегляду Договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Україною і Російською Федерацією. Коментуючи підсумки парламентських слухань у Державній Думі Федеральних Зборів Російської Федерації на тему «Стан російсько-українських стосунків і виконання зобов`язань за Угодою про дружбу, співпрацю і партнерство між Російською Федерацією і Україною», А.ЯЦЕНЮК заявив, що ставиться до них спокійно.

«Я ніколи не повірю, що українсько-російські відносини не будуть такими, які вказані у договорі - добросусідськими, доброзичливими, економічно вигідними, і підстав для перегляду суті і формі договору немає», - зазначив він. А.ЯЦЕНЮК нагадав, що минулого року розпочався процес інтенсифікації діалогу щодо базового договору. За його словами, на підставі договору розробляється низка положень, які спрямовані на розвиток бази цього документу. «Сьогодні ця робота триває, і її було узгоджено на рівні Президентів», - підкреслив він.