Партія регіонів розраховує узяти в Києві 15%

У понеділок, 7 квітня, Партія регіонів планує визначитися зі своєю кандидатурою на посаду мера Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив один із лідерів Партії регіонів, народний депутат України Борис КОЛЕСНІКОВ сьогодні на прес-конференції.

За його словами, у понеділок відбудеться засідання президії партії, під час якої вирішуватиметься це питання.

Кажучи про можливі результати виборів до Київської міської ради, Б.КОЛЕСНІКОВ підкреслив, що Партія регіонів хоче одержати таку ж підтримку, як і на дострокових виборах народних депутатів. Він нагадав, що тоді в столиці за Партію регіонів проголосували 15% виборців.

Водночас Б.КОЛЕСНІКОВ наголосив, що на виборах до Київради досягти такого результату буде важче оскільки зараз в них братимуть участь “зовсім інші політичні гравці”.

Б.КОЛЕСНІКОВ прогнозує, що за Партію регіонів на виборах до столичної міськради проголосує від 10 до 15% виборців. Він сподівається, що кияни підтримають політику партії, «направлену на децентралізацію влади»

Як повідомила журналістам народний депутат України від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН, сьогодні на засіданні ради фракції обговорювалася «одна з кандидатур на посаду мера Києва». Водночас, вона підкреслила, що це питання остаточно вирішуватиметься на засіданні керівництва партії.