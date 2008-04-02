Партія регіонів розраховує узяти в Києві 15%
ПР висуне опонента Черновецькому
|Борис Колесніков
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив один із лідерів Партії регіонів, народний депутат України Борис КОЛЕСНІКОВ сьогодні на прес-конференції.
За його словами, у понеділок відбудеться засідання президії партії, під час якої вирішуватиметься це питання.
Кажучи про можливі результати виборів до Київської міської ради, Б.КОЛЕСНІКОВ підкреслив, що Партія регіонів хоче одержати таку ж підтримку, як і на дострокових виборах народних депутатів. Він нагадав, що тоді в столиці за Партію регіонів проголосували 15% виборців.
Водночас Б.КОЛЕСНІКОВ наголосив, що на виборах до Київради досягти такого результату буде важче оскільки зараз в них братимуть участь “зовсім інші політичні гравці”.
Б.КОЛЕСНІКОВ прогнозує, що за Партію регіонів на виборах до столичної міськради проголосує від 10 до 15% виборців. Він сподівається, що кияни підтримають політику партії, «направлену на децентралізацію влади»
Як повідомила журналістам народний депутат України від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН, сьогодні на засіданні ради фракції обговорювалася «одна з кандидатур на посаду мера Києва». Водночас, вона підкреслила, що це питання остаточно вирішуватиметься на засіданні керівництва партії.