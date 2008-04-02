Нємцов вважає, що з Держдумою з приводу України трапилася істерика

Російський політик Борис НЄМЦОВ вважає вступ до НАТО суверенним правом України.

Про це він заявив сьогодні в ході прес-конференції в УНІАН.

«Вступати Україні до НАТО чи ні – це питання України. Україна незалежна держава», - сказав Б.НЄМЦОВ.

Він зазначив, що в Україні існують полярні думки з даного питання.

При цьому, за його словами, це питання має вирішуватися виключно за результатами проведення всеукраїнського референдуму. «Коли проводити референдум, ви самі вирішуйте, але референдум потрібен», - сказав Б.НЄМЦОВ. Він нагадав, що проведення референдуму щодо вступу країни до Альянсу відповідає й статуту НАТО.

Водночас, він висловив думку, що керівництво України, написавши лист про готовність України до приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО, тим самим хотіло засвідчити «безповоротність руху України до Європи».

Коментуючи висловлювання деяких політиків Державної думи Російської Федерації про перегляд Договору про дружбу й співробітництво між РФ і Україною, Б.НЄМЦОВ назвав їх «істерикою».

«У нас Держдуми, як самостійної організації, не існує. Це вам не Україна. Це у вас ЮЩЕНКО сказав, ТИМОШЕНКО поправила, а ЯНУКОВИЧ вніс істотні зміни… Тому ці заяви не є заявами Державної думи, в тому значенні як заяви Верховної Ради», - сказав він.

При цьому Б.НЄМЦОВ зазначив, що «істерична реакція шкодить нашим відносинам і зовсім не вирішує проблему вступу України до НАТО».