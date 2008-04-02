Янукович послав Богословську в Харків, Шуфрича - в Одесу, а сам вийде на Майдан

Завтра на антинатовських мітингах, організованих Партією регіонів, в Києві виступатиме лідер партії Віктор ЯНУКОВИЧ, в Одесі – народний депутат Нестор ШУФРИЧ, в Харкові – народний депутат Інна БОГОСЛОВСЬКА.

Про це повідомив на прес-конференції один з лідерів ПР Борис КОЛЕСНІКОВ.

Він зазначив, що завтра масові акції протесту триватимуть з 17 до 19 години у восьми містах України.

Він повідомив, що В.ЯНУКОВИЧ виступатиме в Києві о 18.30.

Як додала народний депутат України Ганна ГЕРМАН, «найкращі артисти, найпопулярніші в Україні, погодилися виступити на антинатовських мітингах». За її словами, зокрема, таку згоду дала співачка Софія РОТАРУ.

Г.ГЕРМАН підкреслила, що акції проходитимуть під лозунгом «Нічого про нас без нас». Вона наголосила, що повинен закінчитися той час, коли долю України вирішували без українського народу. «Повинен закінчитись той час, коли нашу долю, долю українського народу вирішував хтось, котрий великий», - наголосила Г.ГЕРМАН.

Вона висловила сподівання, що і в Бухаресті буде завершено епоху, коли більші країни вирішують долю менших за них. Вона підкреслила, що питання не в тому вступати в НАТО чи ні, а в тому, щоб це питання вирішував сам український народ шляхом референдуму.