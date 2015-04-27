Україна повернула 5014 гривень і 5 копійок злочинних активів, залишилося ще 1,5 мільярди

Про це йдеться в статті для "Української правди".

Це 0,00033427% з очікуваних 1,5 мільярда гривень доходів в казну від конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації конфіскованого майна, які були привласнені корупційними методами, які уряд Яценюка планував залучити до бюджету.

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Серед причин провалу повернення злочинних активів називають зокрема погану взаємодію різних правоохоронних органів, суду та органів виконавчої влади.

Ще одна проблема, що є логічним наслідком слабкої взаємодії між органами, – несвоєчасний арешт майна та оголошення про підозру особі. Також - неможливість арештувати майно третіх осіб, що безпосередньо не належить підозрюваному чи обвинуваченому і відсутність одного єдиного органу, відповідального за збереження цього майна до вироку суду.