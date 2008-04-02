Литвин пропонує Тимошенко виступати у сільському клубі

Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає показники діяльності уряду завищеними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час засідання дорадчої ради фракції.

“На моє глибоке переконання, наша виконавча влада живе певними ілюзіями, принаймні, намагається вселити людям, що жити стало краще, - сказав В.ЛИТВИН. - Я впевнений, що в цих високих показниках і в тому, що вони реальні, треба переконувати в якомусь сільському клубі”.

За його словами, виконавча влада намагається зомбувати людей і переконувати, що досягла приголомшливих результатів, що не співпадає з реальністю.

Крім того, він нагадав, що 1 березня уряд мав передати у ВР пропозиції по внесенню змін до бюджету, але не зробив цього.