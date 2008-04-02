Добкін і Кернес узяли відпустку за сімейними обставинами
15:05, 02 квітня 2008Політика
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Мер Харкова Михайло Добкін і секретар Харківської міськради Геннадій Кернес перебувають 2 квітня в одноденній відпустці.
Відповідні розпорядження харківський голова підписав 1 квітня.
У документах, які оприлюднено на офіційному сайті Харківської міськрадизазначається, що відпустка надається за сімейними обставинами без збереження заробітної плати.
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