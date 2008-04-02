Добкін і Кернес узяли відпустку за сімейними обставинами

Мер Харкова Михайло Добкін і секретар Харківської міськради Геннадій Кернес перебувають 2 квітня в одноденній відпустці. Відповідні розпорядження харківський голова підписав 1 квітня. У документах, які оприлюднено на офіційному сайті Харківської міськрадизазначається, що відпустка надається за сімейними обставинами без збереження заробітної плати.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter