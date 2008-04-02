Довгий вважає, що ейфорія політичних рішень може захопити країну

Секретар Київської міської ради Олесь ДОВГИЙ закликав Спілку секретарів місцевих рад захистити місцеве самоврядування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, про це він сказав сьогодні під час позачергового засідання Спілки секретарів місцевих рад Асоціації міст України.

«Повна зала під час з’їзду секретарів місцевих рад свідчить про те, що загроза місцевому самоврядуванню - болюча тема не лише для Києва, а й для всієї України», - зауважив О.ДОВГИЙ.

За його словами, зазвичай представники Асоціації міст України збираються для того, аби обговорити розвиток місцевого самоврядування. «Сьогодні ми зібралися для того, щоб його захистити», – зазначив О.ДОВГИЙ.

Секретар Київради переконаний, що ейфорія прийняття рішень, які грунтуються на політичній доцільності, вже захопила Верховну Раду та уряд, а в подальшому може захопити й усю країну. «Лише в Києві, згуртувавшись разом, ми можемо захистити місцеве самоврядування», - запевнив О.ДОВГИЙ.

Секретар Київради наголосив, що єдиним джерелом влади в Україні є громада, і саме вона обирає органи місцевого самоврядування, які потім звітують перед людьми. «Представники місцевих рад не повинні боятися уряду і Верховної Ради. Вони повинні лобіювати інтереси кожного українця», - переконаний секретар Київради.

Він нагадав про «три цвяхи», які останнім часом було вбито у «труну» місцевого самоврядування. «Це - заміна мажоритарної виборчої системи на пропорційну, запровадження імперативного мандату для місцевих рад, а також рішення ВР про перевибори в столиці, яке базувалося на політичній доцільності», - сказав О.ДОВГИЙ.

«Сьогодні ми говоримо про необхідність мобілізуватися, донести до кожного громадянина, що представники місцевих рад незабаром вже не зможуть вирішувати проблеми виборців, бо окремі політичні гравці, узурпувавши владу, будуть вирішувати все за громаду», - наголосив О.ДОВГИЙ.