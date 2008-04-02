Нємцов про діяльність Тимошенко: я думав, що буде гірше

Російський політик Борис НЄМЦОВ вважає, що прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО частково вдалося виправити помилки, яких вона припустилася за часів свого першого прем’єрства.

Таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, коментуючи результати діяльності нового уряду.

“Я вважав, буде гірше. Від мене почути таку високу оцінку діяльності Юлії Володимирівни – велика рідкість”, - сказав Б.НЄМЦОВ. На його думку, Ю.ТИМОШЕНКО вдалося винести уроки з її власних помилок 2005 року. “Помилки у неї бути такі – всі вважали, що вона помаранчева принцеса, а вона поводилася як червоний диктатор”, - сказав Б.НЄМЦОВ. При цьому російський політик зауважив, що на сьогодні прем’єр-міністр поводиться обережніше.

При цьому Б.НЄМЦОВ зазначив, що повернення вкладів вкладників Ощадбанку СРСР було обіцянкою БЮТ під час виборчої кампанії, і голова уряду її виконує. “Тільки треба розуміти, що зростання цін на продукти харчування – це наслідки тих обіцянок”, - сказав він.