Єхануров минулого року заробив $26,5 тисяч

Загальна сума сукупного доходу міністра оборони України Юрія ЄХАНУРОВА у 2007 році становила 133,6 тис. грн.

Такі дані глава оборонного відомства навів у Декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан за 2007 рік, повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони.

Відповідно до поданого документа, сума зарплати міністра оборони у 2007 році становила 89,8 тис. грн. Матеріальної допомоги на посаді міністра оборони Юрій ЄХАНУРОВ не отримував.

Ще 12,3 тис. грн. Ю.ЄХАНУРОВ отримав за викладацьку діяльність, оскільки як професор економіки він майже кожну п’ятницю викладає у Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка, відзначили в міноборони.

Також глава вітчизняного оборонного відомства у минулому році отримав дохід у сумі 31,4 тис. грн. від дивідендів, відсотків та роялті.

За інформацією, поданою у декларації про доходи, міністр оборони України має вклади у банках в Україні на загальну суму 223,1 тис. грн.

На даний час Ю.ЄХАНУРОВ має у власності автомобіль “Toyota LС Prado” з об’ємом двигуна 4 літри та володіє квартирою площею 76,6 квадратні метри.

У той же час, дохід членів сім’ї Ю.ЄХАНУРОВА у минулому році становив 320 тис. грн., зокрема, зарплата - 264,9 тис. грн. і дивіденди, відсотки та роялті - 55,1 тис. грн. Членам його родини належить 10 соток землі і квартира площею 143,6 квадратних метри.

У 2007 році родина міністра оборони України придбала цінні папери на загальну суму 160 тис. грн., а також має на банківському рахунку 366 тис. грн.

У порівнянні з 2006 роком, у минулому році сукупний доход міністра оборони України Ю.ЄХАНУРОВА майже на 131 тис. грн. менше.

Як зазначив Ю.ЄХАНУРОВ, це в першу чергу було пов’язано з тим, що у 2007 році він після розпуску Верховної Ради України півроку не отримував зарплату як народний депутат.

"Я вважав недоцільним отримувати депутатську зарплату за той час, коли парламент не працював, - зазначив Ю.ЄХАНУРОВ.