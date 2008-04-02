Кучма вважає, що американцям зараз не до України

Візит до України президента супердержави у будь-якому випадку є знаковим. Так в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН прокоментував підсумки візиту до України Джорджа Буша екс-президент України Леонід Кучма ."А щодо результатів... Ми ж поки що не бачили текстів підписаних документів. Підписали Дорожню карту. Оцінити її, виходячи з результатів прес-конференції, важко. Зрозуміло, що головним прапором візиту було НАТО. Але, як на мою думку, у Сполучених Штатів стільки проблем: Афганістан, Ірак, Іран, падіння долара, негативні процеси економіки, відносини з Європейським Союзом, експортери якого втрачають від зміцнення своєї валюти. Враховуючи, що в Америці – вибори, то я думаю американцям не до українських проблем. Це абсолютно зрозуміло. І те, що Джордж Буш приїхав наприкінці своєї каденції, це також викликає питання", - зазначив Леонід Кучма.

Екс-президент також вважає, що “ми маємо розраховувати на свої сили, і не кланятися комусь одному, а шукати геополітичні інтереси та пріоритети у всьому світі”.

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