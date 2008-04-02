Генсек НАТО: ми скажемо ”так” північноатлантичній інтеграції України

Саміт НАТО підтвердить право України і Грузії на отримання членства, незалежно від того, яке рішення прийме Альянс щодо плану дій для членства цих країн.

Як передає ІТАР-ТАРС, про це заявив сьогодні генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР, виступаючи на Бухарестській конференції напередодні відкриття саміту.

За його словами, питання про підписання планів дій для членства України і Грузії в Альянсі - це "лише питання часу". "Яке б рішення щодо ПДЧ не було оприлюднене завтра, ми скажемо "так" північноатлантичній інтеграції України", - наголосив Яап де Хооп СХЕФФЕР.

Водночас, як пояснив агентству один із дипломатичних представників делегації однієї із західноєвропейських країн, останні заяви Генсека НАТО і Президента США про "незмінну підтримку інтеграції в Альянс Києва і Тбілісі", покликані пом`якшити розчарування в цих столицях від того, що рішення щодо ПДЧ, "швидше за все, буде відкладене".

"Німеччина вже заявила про незмінність своєї позиції. Франція також не планує відступати від своїх поглядів. Звичайно, рішення повинні приймати лідери, але я не бачу реальної перспективи ухвалення політичного рішення про готовність Альянсу назвати Україну і Грузію кандидатами (на вступ)", - заявив дипломат.

Агентство також із посиланням на «дипломатичне джерело в кулуарах саміту НАТО» повідомляє, що рішення саміту НАТО про перспективи підписання ПДЧ з Україною і Грузією стануть відомі завтра, 3 квітня.

"Перспективи України і Грузії будуть порушені сьогодні ввечері на першій сесії Північноатлантичної ради на рівні глав держав і урядів Альянсу. Докладне обговорення цієї проблеми відбудеться у четвер вранці в ході основної робочої сесії саміту. Офіційне рішення має бути озвучене відразу після завершення цієї сесії на прес-конференції Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп СХЕФФЕРА", - сказав співрозмовник агентства.