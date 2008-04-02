Кучма про ПДЧ для України у Бухаресті: швидше – ні, ніж так

Екс-президент України Леонід Кучма схильний думати, що на саміті НАТО у Бухаресті Україну не приєднають до ПДЧ.

"Я думаю, що швидше – ні, ніж так, - сказав він у ексклюзивному інтерв’ю УНІАН. - Якщо враховувати позиції країн старих демократій, Німеччини, Франції, їхні відносини із Росією, то важко вірити у позитивний для України результат саміту. Росія відіграє для них все більшу роль і зрозуміло чому. Колись Президент Російської Федерації Борис Єльцин категорично виступав проти вступу до Альянсу Латвії, Естонії, Литви, тоді на це ніхто не звернув увагу. Але сьогодні ситуація інша. США не є одним полюсом світової політики. З’явилися такі потужні гравці як Китай, Індія, Бразилія і Росія. І США на це зважає. Вчора почув, що 30 відсотків населення України підтримує вступ до НАТО, непогана цифра. Але ж у нас у 2002 році підтримка Альянсу була більше сорока відсотків..."

Екс-президент України вважає, що сьогодні ситуація в принципі інша. “Треба подивитися по регіонах, якщо на Заході підтримка НАТО - 95 відсотків, то на Сході вона мізерна, - зауважив Леонід Кучма. - І для чого нам знову поглиблювати лінію розподілу України?”

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