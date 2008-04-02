Президент поновив Станік на посаді судді КС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом поновив Сюзанну Станік на посаді судді Конституційного Суду України.

Текст Указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, Президент постановив поновити С.СТАНІК на посаді судді КС “керуючись частиною п`ятою статті 124 Конституції України та у зв`язку з постановою колегії суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України від 25 березня 2008 року”.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом від 1 травня 2007 року звільнив С.СТАНІК з посади судді Конституційного Суду України у зв`язку з порушенням присяги.

18 липня 2007 року Шевченківський районний суд Києва задовольнив позов С.СТАНІК до Президента і зобов`язав його скасувати указ про звільнення С.СТАНІК і поновити її на посаді судді КС.

25 березня ц.р. Верховний Суд України поновив С.СТАНІК на посаді судді Конституційного Суду України. Таким чином, Верховний Суд як касаційна інстанція залишив без змін рішення суду першої інстанції.