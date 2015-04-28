МЗС: Протягом доби до Непалу відправиться літак для евакуації українців

Україна впродовж доби направить військово-транспортний літак для евакуації громадян України з Непалу, де стався потужний землетрус.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту консульської служби МЗС України Андрій Сибіга.

“Президентом України ухвалене рішення направити туди військово-транспортний літак Іл-76 Міністерства оборони України”, - сказав він.

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Водночас Сибіга зазначив, що на сьогодні є кілька десятків українців, які відмовляються залишати територію Непалу.

Відповідаючи на уточнююче питання, чому саме ці громадяни України відмовляються залишати Непал, Сибіга зазначив, що, “напевно, виходячи із світогляду”.

В свою чергу в.о. голови Держслужби України з надзвичайних ситуацій Зорян Шкіряк зазначив, що літак Міноборони фактично готовий до вильоту, лише потрібен дозвіл аеропорту в Катманду на посадку.

“Наразі Катманду фактично не дає дозволу на посадку, лише кілька бортів змогли здійснити там посадку за останні дві доби. І на сьогодні найголовніше питання - це отримати дозвіл на посадку”, - сказав Шкіряк.

Сибіга в свою чергу повідомив, що на місце виїжджає група консулів, яка формуватиме списки осіб, котрі бажають повернутися. Він зазначив, що на сьогодні близько 50 осіб підтвердили намір повернутися на Батьківщину. “Всі бажаючі будуть взяті на борт, борт передбачає можливість взяти 220 осіб”, - сказав Сибіга.

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Він також зазначив, що чітку цифру, скільки саме українців планується евакуювати, назвати не може, оскільки ця цифра постійно змінюється в залежності від розвитку ситуації на місці.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів невідкладно організувати евакуацію з території Непалу, де стався потужний землетрус, всіх громадян України.

За останніми даними МЗС, у Непалі перебувають 188 українців, з них 61 не виходить на зв'язок.