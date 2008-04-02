УНП пропонує демкоаліції єдиного кандидата на посаду мера Києва

17:39, 02 квітня 2008
Політика
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"Безсоромний дерибан" слід негайно припинити

Олександр Слободян
Українська народна партія пропонує партнерам по демократичній коаліції висунути єдиним кандидатом на посаду мера Києва народного депутата, члена УНП Олександра СЛОБОДЯНА.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Української народної партії.

У документі зазначається, що УНП підтримала ідею проведення дострокових виборів міського голови і депутатів міської ради у Києві, керуючись виключно інтересами киян, а не планами тих чи інших політичних сил, що розглядають вибори у столиці як репетицію майбутніх всеукраїнських виборів.

Члени партії вважають, що грубі порушення столичною владою чинного законодавства, ігнорування судових рішень і безсоромне розкрадання землі мають бути негайно припинені. Саме тому, в УНП переконані, що у виборчих списках партій, які братимуть участь у нових виборах до Київради, не може бути місця для тих депутатів, які своїми голосами узаконювали земельний дерибан у столиці.

УНП закликає партнерів з демократичної коаліції відповідально підійти до формування своїх виборчих списків і дати принципову оцінку роботи своїх представників у нинішньому складі міськради.

УНП підтримує пропозицію щодо висунення єдиного кандидата від демкоаліції на виборах міського голови і пропонує партнерам розглянути кандидатуру народного депутата України О.СЛОБОДЯНА – людини знаної і шанованої і в Києві, і в Україні. Члени УНП упевнені, що за підтримки всіх демократичних сил О.СЛОБОДЯН має реальні шанси перемогти на цих виборах.

Водночас УНП заявляє, що буде самостійно змагатись на виборах до Київради і запропонує киянам достойних представників до київської влади.

 

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