У Пісках військові ЗСУ оточили базу "Правого сектора"

Про це він заявив в коментарі УНІАН.

«Безпосередньо біля нашої бази в Пісках перебувають підрозділи ЗСУ, але не зрозуміло, що відбувається. Нагадаю, що останнім часом Правий сектор вів переговори з Міноборони і Генштабом з питання легалізації ДУК ПС. Нам обіцяли, що все буде нормально, тому сьогоднішня ситуація не зрозуміла. Зараз у нас є питання до тих, хто віддає накази оточувати базу ДУК, який з першого дня захищає країну на сході», - сказав він.

Читайте такожДУК ПС повністю вийшов з Пісків - ЗМІ

Керівник інформаційного центру «Правого сектора» також нагадав, що нещодавно лідер Правого сектора Дмитро Ярош погодився прийняти посаду радника голови Генштабу. За словами Скоропадського, на даний момент в оперативному режимі ведуться переговори з представниками ЗСУ. «Ми чекаємо розвитку подій», - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше на сайті ДУК ПС з'явилася інформація, що вперше за історію участі добровольчого батальйону в АТО на дальню базу ПС наведено важке озброєння української армії. «Присутня бронетехніка, її озброєння спрямоване прямо на базу Правого сектора», - йдеться в повідомленні.