Асоціація міст вимагає відмінити вибори у Києві

Спілка секретарів місцевих рад Асоціації міст України та громад звернулася до Президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів з приводу ситуації, що складається у взаємовідносинах органів державної влади з органами місцевого самоврядування. Зокрема, у зверненні містяться вимоги відмінити постанову Верховної Ради про призначення дострокових виборів у столиці і не приймати подібних рішень без вивчення думки місцевих громад, а також відмінити закон про імперативний мандат для місцевих депутатів та переглянути принципи формування місцевих бюджетів.

Звернення було прийняте під час позачергового засідання Спілки секретарів місцевих рад АМУ, яке відбулося сьогодні в Києві.

Крім того у зверненні сказано, що Спілка секретарів місцевих рад АМУ висловлює занепокоєння у зв’язку з намаганням окремих державних структур здійснити ревізію результатів місцевих виборів, проведених у 2006 році. „Ми визнаємо, що ситуація з призначенням дострокових виборів у різних містах України не відображає реальну волю громадян, а відтак є політичною доцільністю різних політичних сил та органів влади”, - наголошується у зверненні.

Також Спілка секретарів місцевих рад Асоціації міст України та громад звернулася до Президента України, Верховної Ради України із закликом неупереджено розглянути ситуацію, що склалася з порушенням прав місцевого самоврядування в Україні безвідносно до конкретних осіб або представницьких органів.

„Переконані, що метою дискусії має стати не „полювання на відьом”, а відображення в Конституції та законах України запропонованих Президентом України позицій щодо вдосконалення територіального устрою держави, надання громадам не лише додаткових повноважень, але і фінансових ресурсів для їх реалізації з метою побудови стабільної та ефективної системи публічної влади в Україні. Наголошуємо на необхідності підтримки ініціатив Президента України усіма відповідальними політиками та політичними силами”, - сказано у зверненні.

„Місцеве самоврядування, - наголосив виконавчий директор Асоціації міст України та громад Мирослав Пітцик, – це влада, яка обирається громадою і це влада, яку громада повинна відкликати, якщо її не влаштовує ця влада. І ніяка Верховна Рада не повинна тут втручатися. Тим паче так, як вона це зробила у ситуації з Києвом. Два найгрубіших порушення: не було абсолютно ні одного судового рішення, на яке можна було б послатися, аби прийняти цю постанову, а друге - Рада визначила термін теж з порушенням закону”.