Гриценко: не слід зважати на заяви російських депутатів

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний, що Україні не треба зважати на заяви окремих депутатів Держдуми Росії про приєднання нашої держави до Плану дій щодо членства у НАТО, оскільки вони не мають права говорити від імені держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні після засідання комітету.

«Від імені держави можуть говорити три особи: Президент Росії, глава уряду Росії і міністр закордонних справ Росії, тому ті думку, які висловлюють окремі депутати, – ЖИРИНОВСЬКИЙ, ЗАТУЛІН чи ЛУЖКОВ, чи хтось інший – це їх особисті думки», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він підкреслив, що внутрішню і зовнішню політику України визначатиме народ і керівництво України, а не будь-яка інша сусідня чи не сусідня держава.

«Ми суверенна держава, і ми самі будемо вирішувати, куди нам вступати і чи вступати, і коли вступати, і яку політику вести внутрішню і зовнішню», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомлялося, 1 квітня у Держдумі Росії відбулись слухання, присвячені стан російсько-українських відносин і виконання зобов`язань Угоди про дружбу, співробітництво і партнерство між Російською Федерацією і Україною. Учасники слухань наголошували, що зближення України з НАТО створює серйозні проблеми для російсько-українських відносин, аж до вірогідного розірвання Угоди про дружбу.