Катеринчук балотуватиметься на посаду Київського міського голови

Лідер Європейської партії Микола КАТЕРИНЧУК сьогодні офіційно заявив про намір балотуватися на посаду Київського міського голови як самовисуванець.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.КАТЕРИНЧУК повідомив журналістам, прибувши на засідання Київської міської територіальної виборчої комісії.

Він зазначив, що сьогодні подав офіційну заяву про намір балотуватися на посаду мера столиці.

«Сьогодні в виборчу комісію я прийшов з наміром здати заяву саме на те, щоб отримати можливість збирати підписи на мою підтримку. Я самовисуваюсь», - сказав М.КАТЕРИНЧУК.

Він також висловив сподівання, що до цих позачергових виборів в Києві буде прийнятий закон про їх проведення у два тури, «щоб надати меру максимальну легітимність». «Він має бути застосований на цих виборах. Така практика вже існувала, коли ми під час виборчого процесу вносили зміни. Я думаю, це не вплине на можливості кандидатів агітувати за себе, а також на підрахунок голосів. Двотурова система – це те, що, на мою думку, дасть можливість більш свідомому вибору киян», - зазначив М.КАТЕРИНЧУК.

На запитання журналістів, чому він самовисувається, оскільки йде мова про те, що демократичні сили на цих виборах збираються визначити єдину кандидатуру на посаду мера столиці, М.КАТЕРИНЧУК сказав: «дійсно нами був утворений блок 9 партій у Верховній Раді. Це ніяким чином не стосується нашої участі у будь-яких інших виборах - міських рад, або міських голів».

На запитання, в якому форматі його партія піде у Київраду М.КАТЕРИНЧУК повідомив, що до 8 квітня його політична сила буде проводити консультації. На його думку, скоріше всього вони будуть блокуватися. «Я думаю, ми здатні знайти розумну форму, яка б дозволила завести якомога більше демократичних і відповідальних людей саме в Київраду. Я думаю, що це буде блок. До 8 числа ми приводимо необхідні консультації, і 8-го на міжпартійній конференції буде визначено назву блоку, склад блоку, та затверджено список кандидатів до Київраді», - сказав М.КАТЕРИНЧУК.

Він повідомив, що сьогодні до тервиборчкому також було принесено відповідне повідомлення про проведення зазначеної міжпартійної конференції.