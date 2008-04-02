Якби вибори в Києві відбулися сьогодні (опитування)

Рейтинги двох провідних суперників нинішнього мера на позачергових виборах в Києві - Віталія КЛИЧКА та Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА - дещо знизились, при цьому В.КЛИЧКО втратив лідируючу позицію.

Про це повідомили сьогодні на прес-конференції в УНІАН "Київ на початку виборчої кампанії: вибори мера і Київської міської ради" науковий керівник фонду “Демократичні ініціативи” Ірина БЕКЕШКІНА та керівник фірми “Юкрейніан соціолоджі сервіс” Олександр ВИШНЯК.

Учасники прес-конференції оприлюднили результати загальноміського соціологічного опитування, проведеного фірмою “Юкрейніан соціолоджі сервіс”. Всього було опитано 1 тис. респондентів. Максимальна похибка вибірки не перевищує 3,2%.

Відповідно до результатів, за Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО готові проголосувати зараз 25,4% опитаних (у листопаді 14,5%), за В.КЛИЧКА - 21,3% (26%), за О.ОМЕЛЬЧЕНКА – 10,7% (10,9%).

Серед інших можливих кандидатів на посаду мера столиці були запропоновані Микола КАТЕРИНЧУК (Блок “НУ-НС”), який набирає зараз 7,8% голосів виборців; Олександр ТУРЧИНОВ (БЮТ) – 4,4%; Віктор ПИЛИПИШИН (Блок Литвина) – 4%; Юрій ЛУЦЕНКО (Блок “НУ-НС”) – 3,6%; Михайло БРОДСЬКИЙ (депутат Київради) – 2,3%; Михайло ПОЖИВАНОВ (БЮТ) – 0,6%. Свої голоси готові віддати за іншого кандидата 2,2% опитаних киян. Проти всіх зараз хочуть голосувати 2,3% респондентів, а 15,5% сказали, що ще не визначились щодо кандидатури Київського міського голови.

Презентуючи результати опитування І.БЕКЕШКІНА зазначила, що вони мають умовний характер, оскільки список кандидатів на сьогоднішній день є приблизним і до нього включені ті особи, які максимально виявили бажання йти на вибори. “Але підуть вони на вибори чи ні – ми ще цього не знаємо, тому прошу розглядати ці речі як пейзаж напередодні битви, який ще буде змінюватися, але декілька уроків з цих результатів можна винести”, - сказала вона.

Зокрема І.БЕКЕШКІНА нагадала, що ще у листопаді говорила, що у Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО єдиний шанс бути мером, якщо “демократи дружними шеренгами підуть на вибори”, що ми маємо зараз. “Якщо буде весь цей список і якщо вибори будуть в один тур, то можна вже зараз сказати, що ми матимемо цілком очевидно наступним мером Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”, - сказала вона.

В той же час О.ВИШНЯК зазначив, що якщо був би другий тур, то В.КЛИЧКО в цьому турі побив би всіх кандидатів, включаючи Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, який зараз лідирує.

Щодо технічних кандидатів, які за словами О.ВИШНЯКА, обов’язково будуть на виборах, він висловив переконання, що їхній вплив на результати виборів буде мінімальним. Єдиний сенс наявності цих кандидатів він пояснив тим, щоб вони мають виконувати роботу по критиці суперників певного кандидата, яку він не хоче виконувати сам, тобто щоб “мочити суперників руками технічного кандидата, а не власними”. “Навіть наявність у списку 20-30 кандидатів, з яких абсолютна більшість буде технічними, або взагалі не зрозуміло з яких причин балотуються – це не дуже вплине на результати”, - зазначив О.ВИШНЯК.