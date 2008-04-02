Націоналісти підтримують Ющенка, хочуть до НАТО і звинувачують Кремль

Президія головного проводу Конгресу українських націоналістів висловлює підтримку курсу Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо вступу в України до Організації Північноатлантичного договору.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві КУН.

«Приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) і курс на вступ до НАТО відповідає національним стратегічним інтересам нашої країни і є запорукою її незалежності», підкреслюється в заяві.

Конгрес наголошує, що «після набуття Україною без’ядерного статусу Російська Федерація, як одна з країн-гарантів безпеки та територіальної цілісності України, не дотримується своїх міжнародних зобов’язань щодо України».

В документі також зазначено, що «перешкоди, які чиняться з боку Кремля на шляху до вступу України в НАТО, є черговим прикладом цинічного ігнорування Москвою Конституції України і норм міжнародного права і є рецидивом політики комуноімперських часів».

Конгрес наголошує, що «лише ставши членом Північноатлантичного договору, Україна зможе захистити свої кордони, територіальну цілісність та суверенітет», а «приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО є суверенним правом нашої держави і не несе загроз жодній третій країні».

Конгрес українських націоналістів сподівається, що «Бухарестський саміт НАТО прийме позитивне рішення щодо запрошення України до ПДЧ» та закликає “український народ підтримати курс України до набуття повноправного членства у євроатлантичній структурі».