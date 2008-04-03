БЮТ ініціює перевибори в Кіровограді

Депутати найбільшої фракції БЮТ у Кіровоградській міській раді вже у наступний понеділок передадуть у Верховну Раду звернення про необхідність перевиборів міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив заступник керівника фракції Іван МАРКОВСЬКИЙ.

За його словами, для цього депутати вже підготували необхідні документи та рішення судів.

Як зазначено у заяві фракції, поширеній серед журналістів, міський голова Кіровограда Володимир ПУЗАКОВ та його команда перетворили засідання ради у балаган.

«Міський голова не може забезпечити порядок у залі, постійно порушує регламент, що тягне за собою прийняття сумнівних рішень Безпідставно реєструє 4-х колишніх депутатів, яких виключено з партії, що дає підстави вважати сесії за їх участю нелегітимними. Має місце застосування адміністративного ресурсу, тиску і шантажу депутатів», - ідеться у заяві.

Рік тому саме фракція БЮТ у міськраді відстоювала легітимність обрання В.ПУЗАКОВА міським головою Кіровограда.